Leonori | presentata nel Lazio Legge per Sicurezza Tatuaggi

"Dopo mesi di incontri e approfondimenti, questa settimana abbiamo formalizzato la presentazione della proposta di Legge per le 'Disposizioni relative alle attivita' di Tatuaggio e piercing'. Il Tatuaggio spesso viene visto solo come ornamento, ma e' molto di piu': e' una forma di espressione artistica che in alcuni casi viene effettuata con finalita' mediche, per camuffare alcune patologie della pelle o cicatrici dovute a interventi chirurgici". Cosi' in una nota la consigliera regionale dem del Lazio, Marta Leonori. "In un'indagine condotta nel 2015 e' emerso che circa 7 milioni di italiani portano un Tatuaggio. La maggioranza delle persone si rivolge a un centro specializzato ma, piu' del 13%, ...

Niente tatuaggi sotto i 14 anni, per i minori di 18 servirà il consenso dei genitori. Ma anche: niente tatuaggi su “parti anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti” e “in parti dov ...

