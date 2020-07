Leodori: entro mese da consorzi industriali arriva mappa siti da recuperare (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma – Ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture, anche prevedendo qualche eccezione al tema del consumo del suolo, recupero dei siti industriali dismessi e aiuto ai piu’ fragili. Sono tre delle direttrici che, secondo Daniele Leodori, dovra’ seguire la programmazione dei fondi Ue 2021/2027 da parte della Regione Lazio. Il vicepresidente dell’ente di via Colombo, parlando in occasione della tappa al Castello di Santa Severa del percorso di ascolto di Lazio Lab, ha sottolineato che “la programmazione del 2021-27 dovra’ andare nella direzione dell’aiuto dei piu’ deboli e piu’ fragili, della sostenibilita’ che limiti il consumo di suolo alle iniziative private ma guardi anche alla necessita’ di adeguare e ammodernare le infrastrutture della regione, dove qualche ... Leggi su romadailynews

La Regione approva il New Deal, un piano di investimenti pubblici chiesto e atteso da sindacati e imprenditori: ammortizzatori e sussidi non bastano per ripartire, ci vuole un piano di opere pubbliche ..."Lo ha ben detto il Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, in un’intervista al Corrier ...