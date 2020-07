L’economia tedesca è in cortocircuito (Di lunedì 13 luglio 2020) Con il passaggio della pandemia di Covid-19, la quasi totalità delle economie mondiali hanno subito una brusca frenata, dettata dal lungo periodo imposto di lockdown e del conseguente tracollo dei consumi. E sebbene col mese di maggio siano arrivati i primi dati incoraggianti sulla produzione economica – in ripresa nonostante il netto calo rispetto allo stesso … L’economia tedesca è in cortocircuito InsideOver. Leggi su it.insideover

quoted_business : Incontro Merkel-Conte. La cancelliera tedesca: “Proteggere la salute ma anche l’economia” #RecoveryFund… - MauriNewWorld : RT @JoeAmendolara: >> I compiti della Banca del Reich derivano dalla sua posizione di banca d’emissione. Essa sola ha il diritto di emetter… - StarlightRevo : RT @JoeAmendolara: >> I compiti della Banca del Reich derivano dalla sua posizione di banca d’emissione. Essa sola ha il diritto di emetter… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @LuigiColline: @maxdantoni Il settentrione è più integrato con l'economia dei paesi del nord Europa. Anche senza ipotizzare la secession… - lucy37059366 : RT @LuigiColline: @maxdantoni Il settentrione è più integrato con l'economia dei paesi del nord Europa. Anche senza ipotizzare la secession… -

Ultime Notizie dalla rete : L’economia tedesca Recovery fund, Merkel: «Accordo serve entro l’estate» Corriere della Sera