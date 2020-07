Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Brescia (Di lunedì 13 luglio 2020) Domani prenderà il via la trentatreesima giornata di serie A con il match tra Atalanta e Brescia. I nerazzurri sono reduci dal pari contro la Juventus, mentre il Brescia arriva dalla sconfitta contro la Roma. Non ci dovrebbero essere grandi stravolgimenti tra i bergamaschi: in porta ci sarà Gollini; il terzetto difensivo sarà composto da Toloi, Caldara e Djimsiti; sugli esterni dovrebbero agire Hateboer e Castagne, mentre in mediana ci saranno Pasalic e Freuler; sulla trequarti potrebbe giocare dal primo minuto Malinovskyi; le due punte invece saranno Gomez e Zapata. Nel Brescia, Lopez proporrà il classico 4-3-1-2: tra i pali ci sarà Andrenacci; la linea difensiva dovrebbe essere composta da Sabelli, Papetti, Chancellor e Semprini; le due mezze ali saranno Bjarnason e Dessena, mentre ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Riforma Pensioni ultime notizie: Europa contro quota 100, addio dopo il 2021? Pensioni Per Tutti Coronavirus, bollettino Italia: nuovi contagi in calo (169), ma più morti (13). Terapie intensive bene

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia, lunedì 13 luglio 2020. Dati che si presentano decisamente in chiaroscuro. Sono 169 i nuovi casi da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispett ...

Sulla pista da ballo senza mascherina, chiusa per assembramenti la discoteca Banacher

La discoteca Banacher di Aci Castello è stata chiusa per cinque giorni per il mancato rispetto delle norme per fronteggiare il diffondersi del Covid19 dopo un controllo dei carabinieri del nucleo radi ...

