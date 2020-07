Le famiglie delle vittime del coronavirus a Bergamo scrivono all’UE: «Qui crimini contro l’umanità» (Di lunedì 13 luglio 2020) Ci sono le mancate zone rosse di Bergamo, poi ci sono le morti nelle case di riposo, i ritardi nelle chiusure dei pronto soccorso, le scelte che i medici hanno dovuto fare tra i pazienti per decidere chi curare. C’è tutto questo nel grido di dolore che i familiari vittime coronavirus hanno voluto lanciare all’Unione Europea, attraverso una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen. LEGGI ANCHE > Gallera parla in procura a Bergamo della possibilità di chiudere l’ospedale di Alzano Lombardo Familiari morti coronavirus, la lettera all’Unione Europea Il comitato ‘Noi Denunceremo – verità e giustizia per le vittime di Covid-19’ ha scelto come destinatari sia la presidente della Commissione Europea, ... Leggi su giornalettismo

fattoquotidiano : L'INTERVISTA ESCLUSIVA DI MARCO TRAVAGLIO @GiuseppeConteIT : “I Benetton ci prendono in giro: così sarà revoca”… - amnestyitalia : #11luglio Dopo 25 anni da quando il mondo girò lo sguardo di fronte al peggiore crimine commesso sul suolo europeo… - Mov5Stelle : Ancora bugie e disinformazione da un'opposizione che per tutelare i Benetton farebbe di tutto! Noi saremo dove si… - palmalasi : RT @fattoquotidiano: L'INTERVISTA ESCLUSIVA DI MARCO TRAVAGLIO @GiuseppeConteIT : “I Benetton ci prendono in giro: così sarà revoca” #Fatto… - elisabettap38 : RT @francotaratufo2: Autostrade, Conte: “Lo Stato non può essere socio di chi prende in giro le famiglie delle vittime”. 'Due anni fa,dopo… -