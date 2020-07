Le domande dei nostri lettori sul bonus casa: ecco le risposte dei nostri esperti (Di lunedì 13 luglio 2020) Cappotto, tetto, rifacimento dell’impianto termico: ecco nelle risposte come sfruttare al meglio la nuova opportunità dello sconto fiscale del 110% sulle spese per lavori di casa propria Leggi su ecodibergamo

giornalettismo : La tesi della procura di #Milano sulla questione dei #camici della #Lombardia. Sarebbe stato #Fontana a sollecitar… - CasalecchioNews : Voucher @RegioneER per i centri estivi 2020: le domande devono essere presentate entro il 31 luglio 2020, online l'… - maura_sarno : Bando ISI Agricoltura 2020. L'INAIL comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di finanz… - camaleonzio : @paul86_1 Amo ma è da un po’ ormai che l’età media del contagio si è abbassata, è stato evidenziato anche negli USA… - Guglielmo_61 : @6000sardine Cari,quando @poliziadistato o @_Carabinieri_ hanno la peggio non vi fate troppe domande. Siete come i… -