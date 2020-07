L’arte contemporanea interroga il governo (Di martedì 14 luglio 2020) Il Forum dell’arte contemporanea italiana ha concluso (online) i suoi lavori chiamando a raccolta moltissimi operatori e operatrici del settore che, in una serie di «tavoli tematici», si sono confrontati sulla situazione drammatica delle loro attività culturali. E il documento conclusivo – frutto di oltre un mese di discussioni e accesi dibattiti – è stato inviato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro Dario Franceschini dai coordinatori dei sei tavoli che ne hanno costituito l’ossatura e il board … Continua L'articolo L’arte contemporanea interroga il governo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

