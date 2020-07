Lanvin, sfilata uomo primavera-estate 2021. Le foto (Di lunedì 13 luglio 2020) Quando inizia a disegnare una collezione, Bruno Sailelli, il direttore creativo di Lanvin pensa a un eroe o un'eroina, per poi offrire la possibilità a chi lo segue di far parte del suo sogno. Quello che ha fatto per la primavera/estate 2021 è ambientato in un luogo incantato e molto suggestivo. Si tratta del Palazzo Ideale del postino Cheval, un edificio situato nel paese di Hauterives, nel dipartimento francese della Drôme, costruito alla fine dell'Ottocento da un postino francese di nome Ferdinand Cheval, appunto, che nell'arco di 33 anni portò a compimento il suo sogno: ovvero realizzare un castello medievale, che sembra di sabbia, con delle pietre trovate in quel particolare luogo, e che negli anni ha attirato la curiosità di artisti illustri come André Breton, Max Ernst e ... Leggi su gqitalia

