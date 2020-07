Landini:” Lavoro al primo posto. Sarà emergenza in autunno” (Di lunedì 13 luglio 2020) La vera emergenza – ribadisce Maurizio Landini, segretario generale della Cgil – sarà sicuramente quella sociale. In autunno l’emergenza economica sarà al primo posto e le tensioni sociali non mancheranno. Ripartire non sarà facile. Lo stato di emergenza economica sarà in autunno in Italia. Così anche Maurizio Landini condivide le preoccupazioni della ministra dell’interno, Luciana … L'articolo Landini:” Lavoro al primo posto. Sarà emergenza in autunno” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Landini: "È il lavoro la vera emergenza. Allarme per l'autunno'
Maurizio Landini: bisogna riscrivere il diritto del lavoro

In sintesi: investire sul lavoro a 360 gradi per far ripartire l’economia. Landini:” Utilizzare i fondi europei al meglio per creare occupazione” “Si deve uscire dalla logica neoliberista che ci ha ...

Secondo Landini, “se vogliamo uscire dal tunnel di questa crisi si deve investire sul lavoro, combattere la precarietà, far ripartire l’economia attraverso gli investimenti. Questo è il momento di ...

