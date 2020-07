Lampedusa, il grido d'allarme degli agenti: "Siamo sotto organico e non protetti" (Di lunedì 13 luglio 2020) Francesco Curridori I migranti che sbarcano a Lampedusa vengono presi e portati direttamente al Centro. La nessuno abbia escluso tra loro la presenza di malattie infettive, covid19 compreso" L'hotspot di Lampedusa è al collasso. Sono oltre 700 gli migranti presenti ed ogni giorno continuano ad arrivare senza soluzione di continuità. Gli sbarchi sono così frequenti che non si riesce nemmeno a effettuare le visite consuete mediche (guarda la gallery). Secondo le nostre fonti, i migranti "vengono presi e portati direttamente al Centro, senza che nessuno abbia escluso tra loro la presenza di malattie infettive, covid19 compreso". Gli "ospiti" del Centro sono "ammassati in barba al distanziamento sociale e senza mascherina e i pochi che ne sono provvisti, la indossano in modo errato", ci fanno sapere da ... Leggi su ilgiornale

“La cultura del benessere ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, solo l’illusione del futile che porta all’indifferenza verso ...

Francesco: in Libia, l’inferno nei «lager di detenzione»

Sono passati sette anni da quella storica e commovente prima visita di Papa Francesco fuori dal Vaticano, a Lampedusa, approdo di migliaia di disperati, cimitero per molti che cercavano una nuova vita ...

“La cultura del benessere ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, solo l’illusione del futile che porta all’indifferenza verso ...Sono passati sette anni da quella storica e commovente prima visita di Papa Francesco fuori dal Vaticano, a Lampedusa, approdo di migliaia di disperati, cimitero per molti che cercavano una nuova vita ...