L’ammiraglio De Felice rimette in riga Berlino per gli sbarchi di clandestini: “Fermate la nave negriera Sea Watch” (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma, 13 lug – “La Germania fermi subito le attività della nave negriera Sea Watch 3“. Così l’ammiraglio Nicola De Felice, in una lettera aperta all’ambasciatore tedesco in Italia, intima al governo tedesco di prendere “le misure necessarie per fermare tutte le attività di Sea Watch 3 relative allo sbarco di clandestini in Italia“. Come aveva anticipato nei giorni scorsi anche al Primato Nazionale, l’ammiraglio inchioda alle proprie responsabilità le autorità di Berlino in merito alle operazioni della Ong tedesca. “La nave deve sbarcare i clandestini in Germania” “Ricordo che la Germania è lo Stato di bandiera di questa nave e, quindi, ... Leggi su ilprimatonazionale

