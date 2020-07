L’allarme di Save the Children: “Col Covid 1,6 miliardi di studenti senza scuola. È emergenza educativa, i governi non taglino le risorse” (Di lunedì 13 luglio 2020) Per la prima volta nella storia dell’umanità un’intera generazione di bambini in tutto il mondo ha dovuto interrompere la propria istruzione: la chiusura delle scuole per contenere la diffusione del coronavirus in pieno lockdown ha lasciato 1,6 miliardi di bambini e adolescenti lontani dai banchi. Parliamo del 90% della popolazione studentesca. Ma non è finita, perché ad ad oggi la chiusura delle scuole coinvolge 1,2 miliardi gli studenti, mentre prima dell’emergenza erano 258 milioni, molto meno di un quarto. I profondi tagli al budget per l’istruzione e la crescente povertà causati dalla pandemia potrebbero costringere complessivamente almeno 9,7 milioni di bambini a lasciare la scuola per sempre entro la fine di quest’anno, mentre milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano

