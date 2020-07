Lady Gaga sarà il volto del nuovo profumo di un noto marchio italiano (Di lunedì 13 luglio 2020) Non solo un album appena uscito, ma pare che tra poco Lady Gaga sarà anche la testimonial del nuovo profumo di un noto marchio italiano. La fragranza in questione è Viva Voce, creata da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, in collaborazione con Valentino Beauty ed uscirà a settembre in tutto il mondo. Il volto della campagna pubblicitaria sarà proprio la nostra Germanotta. “Lady Gaga è simbolo di libertà, consapevolezza di sé, di un cuore puro. La sua partecipazione a questa campagna eleva il potere simbolico del progetto. Lei è l’icona di una generazione. Il suo messaggio di libertà, passione per l’arte, consapevolezza di ... Leggi su bitchyf

StraNotizie : Lady Gaga sarà il volto del nuovo profumo di un noto marchio italiano - ConventoLonato : A - gabrieI_sousa : É Lady Gaga definitivamente, I don't wanna be alone forever - thevininicius : Tirei Chromatica II - 911, da Lady Gaga! - taylorcores : @forumpandlr LADY GAGA CHINELENTA E FALIDA DEMI LOVATO BARRIL DO POP -