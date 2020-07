“La tua città piange per te”. Serena, 32 anni: la sua morte ha sconvolto tutti (Di lunedì 13 luglio 2020) Una città intera sta dicendo addio a Serena Mercuri. La ragazza lascia la mamma Onelia e il papà Aldo. Uno degli ultimi impieghi era stato allo Shada, come responsabile di sala. Il ricordo di Aldo Ascani: “Grande professionista, collaboratrice eccezionale e una persona sempre disponibile. Che la terra le sia lieve”. La giovane è morta in casa a soli 32 anni. Stava combattendo da tempo contro un male, e alla fine il suo cuore ha smesso di battere. Ed ora è lutto per tutto Civitanova per la scomparsa di Serena Mercuri. Come dicevamo lascia la mamma Onelia e il papà Aldo, oltre a un grande vuoto in chiunque l’avesse conosciuta. Una terribile malattia l’ha strappata alla vita troppo presto. Molto conosciuta e benvoluta in città, si era fatta apprezzare anche per le sue ... Leggi su caffeinamagazine

