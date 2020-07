La tragedia degli insonni che non vogliono consigli per guarire, ma solo attenzione per lamentarsi (Di lunedì 13 luglio 2020) Sono le quattro. Oppure sono le otto. Oppure è mezzanotte. È un’ora qualunque alla quale sono sveglia come tutte le ore delle ultime due settimane. Fermi. So cosa state per dire. Che devo prendere un sonnifero. Che non devo prendere un sonnifero. Che devo andare a letto sempre alla stessa ora. Che devo restare a letto immobile anche se non mi addormento. Che se non mi addormento devo alzarmi. Che non devo dormire di giorno. Che devo scaricare la tal app per la meditazione. Ci sono due cose che dovete sapere degli insonni. La seconda è che, qualunque cosa diciate, è quella sbagliata. L’insonne vuole parlare solo della propria insonnia, e con una dovizia di particolari che viene battuta in noia solo da chi vi racconta i sogni (potrei unire i due formati: ieri notte ... Leggi su linkiesta

Tragedia di Rigopiano - uno degli indagati non si presenta in tribunale : ha tentato il suicidio Pierfrancesco Muriana, ex capo della squadra mobile, non si è presenta to all’interrogatorio in programma questa mattina. Muriana è indagato per calunnia in merito ad una vicenda maturata nell’ambito delle indagini sul ...

Pierfrancesco Muriana, ex capo della squadra mobile, non si è to all’interrogatorio in programma questa mattina. Muriana è indagato per calunnia in merito ad una vicenda maturata nell’ambito delle indagini sul ... I trafficanti di fake news e la tragedia degli intellettuali colpiti dal virus anni Trenta Qualche giorno fa l’Espresso dedica un ampio articolo alle «consulenze d’oro» di Roberto Burioni. Ieri sulla Stampa Piergiorgio Odifreddi, in un pezzo contro «i medici mediatici», rilancia l’accusa, ...

Ultime Notizie dalla rete : tragedia degli La tragedia degli insonni che non vogliono consigli per guarire, ma solo attenzione per lamentarsi Linkiesta.it Tragedia sfiorata: caduto un albero in pieno centro a Pietrasanta

Parlare di tragedia casualmente evitata non è un ... del resto parliamo, come detto, di uno degli ingressi del centro storico, dove si trovano bar e ristoranti, una farmacia e un’edicola.

Massimiliano Grandi morto in piscina a 5 anni, aveva appena mangiato un gelato

Bosco Mesola (Ferrara), 13 luglio 2020n - Una tragedia si è consumata intorno alle 16.30 di ieri all’agriturismo Ca’ Laura di Bosco Mesola. Un bambino di 5 anni, Massimiliano Grandi di Migliarino, è m ...

