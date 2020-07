La svolta antisovranista della Rai: come cambia il palinsesto (Di lunedì 13 luglio 2020) La svolta giallofucsia a viale Mazzini sarà in direzione antisovranista. Uscirà di scena Lorella Cuccarini (per lei solo lo Zecchino), Elisa Isoardi (chiusi i fornelli della Prova del cuoco) e Roberto Poletti che saluta UnoMattina dove arriva Monica Giandotti affiancata Marco Frittella del Tg1. Confermati i big su Rai1: Amadeus alla conduzione dei Soliti ignoti e del Festival di Sanremo, Carlo Conti a Tale e quale show, Milly Carlucci a Ballando con le stelle, Mara Venier a Domenica in. Sospinta da Rai Pubblicità torna Antonella Clerici con un doppio impegno. Trasloca Serena Bortone che da Rai3 arriva nel pomeriggio di Rai1 con un programma che poi lascia spazio alla Vita in Diretta, affidata al solo Alberto Matano. Su Rai3 la conduzione di Agorà dovrebbe finire nelle mani di Luisella Costamagna ... Leggi su laprimapagina

