La Santelli vuole il blocco navale. La governatrice della Calabria allarmata dagli sbarchi. “Troppi positivi. Non possiamo permetterci di riaprire i reparti in piena stagione turistica, sarebbe un disastro” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Per l’immediato chiedo che, come d’altra parte è già avvenuto durante il lockdown, chi arriva sia sottoposto a quarantena o sulle navi di provenienza requisite o su quelle della Marina, non a terra. E, in secondo luogo, è chiaro che è necessario un blocco navale: che senso ha impedire i voli da Paesi a rischio e poi permettere gli ingressi a persone già malate? E va fatto senza aspettare l’Europa, va fatto e basta”. E’ quanto ha detto al Corriere della Sera la governatrice della Calabria, Jole Santelli, parlando degli sbarchi di migranti delle ultime ore. La presidente della Regione Calabria sottolinea come “il rischio di vita ... Leggi su lanotiziagiornale

