La rinascita dell’anima. La tua vita comincia qui, di nuovo (Di lunedì 13 luglio 2020) Perché in fondo a pensarci siamo davvero fortunate: la vita ci concede infinite possibilità di rinascere. Un nuovo lavoro, una città diversa, una nuova casa e poi l’amore, e quella gioia inattesa che ci ricorda che tutto può sempre cambiare. Le cose e le persone più belle sembrano appartenere a quella luce brillante e avvolgente che arriva solo dopo aver attraversato i momenti più bui e faticosi. Non è forse questo un dono di cui dovremmo essere grate? Esattamente come accade con le cose che ci circondano, anche noi ci trasformiamo e ci evolviamo, cambiamo pelle e ci rinnoviamo. Spesso accade proprio quando sembriamo non avere più forze, quando la mente non riesce più a sorreggere il peso dell’anima, stanca e affaticata. Sono quelli i momenti in cui, in realtà, ci ... Leggi su dilei

madonielive : “ I cassetti dell’anima” di Antonella Madonia presentato a villa Brasca, bene confiscato alla Mafia, luogo di rinas… -