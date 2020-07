La prima modella transgender su «Sports Illustrated» è Valentina Sampaio (Di lunedì 13 luglio 2020) Quello di Valentina Sampaio è stato, ed è tutt’ora, un percorso di vita e lavoro segnato da prime volte memorabili, sue così come del fashion system: nel 2017, è stata la prima modella apertamente transgender ad apparire sulla copertina di Vogue Paris, e poco meno di un anno fa ha segnato la stessa pietra miliare firmando un contratto con Victoria’s Secret dopo la marcia indietro di Ed Razek in termini di inclusività. Ora, la modella brasiliana ha fatto nuovamente la storia della moda e della comunità LGBTQ+, diventando la prima modella transgender per Sports Illustrated. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : prima modella Valentina Sampaio, prima modella trans sulla copertina di Sports Illustrated - Lifestyle Agenzia ANSA La prima modella transgender su «Sports Illustrated» è Valentina Sampaio

è stata la prima modella apertamente transgender ad apparire sulla copertina di Vogue Paris, e poco meno di un anno fa ha segnato la stessa pietra miliare firmando un contratto con Victoria’s Secret ...

