La Polonia resta nazionalista: Duda vince elezioni presidenziali (Di lunedì 13 luglio 2020) Un paese diviso tra voglia di Europa e spinte nazionaliste e sovraniste, è il quadro che emerge dalle elezioni presidenziali in Polonia. Il presidente uscente Andrzej Duda ha vinto la consultazione con un leggero vantaggio di meno di un punto percentuale al termine del ballottaggio. Duda, alleato del governo conservatore, al secondo turno ha superato il sindaco liberale di Varsavia Rafal Trzaskowski.Le elezioni sono considerate una battaglia per il futuro del Paese oltre che delle sue complicate relazioni con l'Unione Europea, per questo si è registrata una affluenza alle urne molto alta vicina al 70%. "Sono molto felice per la mia vittoria, voglio ringraziare tutti quelli che hanno votato per me", ha dichiarato Duda poco dopo l'annuncio del primo exit ... Leggi su ilfogliettone

giuppise : RT @fabrizio_sn: Confermato #DUDA2020 in #Polonia. Rosicano i falsi ecologisti, i liberal, i globalisti e compagnia cantante finanziata da… - GRETA1SGARBO : RT @fabrizio_sn: Confermato #DUDA2020 in #Polonia. Rosicano i falsi ecologisti, i liberal, i globalisti e compagnia cantante finanziata da… - max_ronchi : BUON VISEGRAD A CATTIVO GIOCO: LA POLONIA RESTA EUROSCETTICA-DUDA VINCE LE ELEZIONI - Rosamar14477315 : RT @TitolareList: ???? Il voto in Polonia e la partita in Europa e America. Vince Duda, la Polonia resta sovranista. È una buona notizia (for… - MisterD12345 : Invidio profondamente la Polonia che resta un paese libero -