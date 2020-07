La Polonia conferma il presidente conservatore Duda, sfuma la sfida al ballottaggio dell’europeista Trzaskowski (Di lunedì 13 luglio 2020) Si riconferma il presidente polacco Andrzej Duda che vince il ballottaggio contro Ralaf Trzaskowski. Duda ha ottenuto il 51,21% dei voti, contro il 48.79% dell’avversario, con lo spoglio ormai arrivato a conclusione con oltre il 70% di affluenza. EPA/RADEK PIETRUSZKA Il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, sconfitto al ballottaggio per le elezioni presidenziali in PoloniaDai primi exit poll sviluppati da Ipsos, il voto è rimasto incerto su un testa a testa serrato tra il leader del fronte conservatore e lo sfidante europeista. Ma nel corso dello spoglio notturno è arrivata l’accelerata di Duda, spinto anche dal voto per posta, che stavolta ha ... Leggi su open.online

liuk71rm : #DUDA2020 In Polonia, che si conferma nazione civilissima, vince Duda, presidente sovranista ed euroscettico. Abbiamo ancora speranze. - mcuart : Elezioni in Polonia. 'Spera la rimonta il candidato di sinistra, liberale ed europeista, che ha ottenuto i voti dei… - donorapotente : RT @andrewpasq: In #Polonia resta #Duda, purtroppo e per uno scarto di 2 punti - andrewpasq : In #Polonia resta #Duda, purtroppo e per uno scarto di 2 punti - ilsognomagazine : La conferma giunge nella notte. Sconfitti gli #europeisti: la #Polonia si conferma conservatrice e #sovranista. ???? ???? -