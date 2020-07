La politica dal giorno della marmotta al giorno del ratto (Di lunedì 13 luglio 2020) Se siete d’accordo con l’idea che la vicenda Covid ha veramente cambiato il nostro mondo, viene spontaneo chiedersi com’è possibile che non abbia cambiato la politica? Perché non ha cambiato i palinsesti delle televisioni che anzi, nell’intento di risparmiare denaro sono peggiorati continuando ad andare avanti come se fossimo ancora in piena era Covid? Com’è possibile che lo smart working e da strumento che ha garantito a molte aziende di continuare a produrre anche durante il Lockdown, si sia trasformato in una modalità di lavoro utile ad abbassare i costi di impresa?Certo lavorare da casa è una grande cosa, soprattutto se si considera tutto il tema legato alla riduzione degli spostamenti e alla connessa riduzione del tasso di inquinamento, del consumo di civiltà che è assolutamente ... Leggi su huffingtonpost

L’India è uno dei paesi più colpiti dall’epidemia di Covid- 19 ... Al di là della recitazione, poi, Amitabh ha avuto anche un passato da politico, essendo stato eletto membro del parlamento indiano ...

Il destino di Autostrade, a quasi due anni dal crollo del Ponte Morandi, resta nelle mani del governo. Ieri pomeriggio infatti è stata spedita la proposta definitiva di Autostrade per l'Italia (Aspi) ...

