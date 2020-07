La pandemia dimezza le adozioni. "E le famiglie si tirano indietro" (Di lunedì 13 luglio 2020) Domande crollate negli ultimi anni: lo Stato non sostiene chi vuole aiutare i bimbi senza genitori. Nei primi sei mesi dell'anno solo 200 le pratiche internazionali concluse Leggi su quotidiano

L’impatto della pandemia Covid-19 in Italia : quasi dimezzati i ricoveri per infarto miocardico acuto La pandemia Covid-19 in Italia ha fatto registrare una riduzione del 48,4% dei ricoveri per infarto miocardico acuto . Il dato arriva da una ricerca appena pubblicata sull’European Heart Journal che ha analizzato il numero dei ricoveri ...

La in ha fatto registrare una riduzione del 48,4% dei per . Il dato arriva da una ricerca appena pubblicata sull’European Heart Journal che ha analizzato il numero dei ... La pandemia ha dimezzato le diagnosi di tumori Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus Covid-19 sono diminuite del 52% le nuove diagnosi di cancro: FAVO lancia un documento programmatico I medici dichiarano impatti in termini di diagnosi e biopsie dimezzate del 52%, ritardi negli ...

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus Covid-19 sono diminuite del 52% le nuove di cancro: FAVO lancia un documento programmatico I medici dichiarano impatti in termini di e biopsie dimezzate del 52%, ritardi negli ... Coronavirus - quando la pandemia ritarda le cure : diagnosi di cancro e biopsie dimezzate del 52% I medici dichiarano impatti in termini di diagnosi e biopsie dimezzate del 52%, ritardi negli interventi chirurgici per il 64%, visite pazienti/settimana diminuite del 57% (Dati Sondaggio IQVIA). Bastano questi numeri per fotografare ...

Italiani e adozioni, storia di un amore agli sgoccioli. In un paese falcidiato dall’inverno demografico, alle culle vuote si accompagna il crollo delle domande presentate ai tribunali per i minorenni ...

De Niro dichiara bancarotta e la ex moglie lo porta in tribunale

«Sono a secco», dice Robert De Niro, collegandosi via Skype, con il tribunale di New York. Caroline Krauss, l’avvocata di De Niro, ha spiegato che la pandemia ha seriamente danneggiato gli affari del ...

