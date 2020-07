La nuova Stazione spaziale: privata e con l’Italia a bordo (Di lunedì 13 luglio 2020) Torino è, una volta di più, il cuore delle missioni spaziali del futuro. Questa volta, negli stabilimenti di Thales Alenia Space, prende vita la prima Stazione spaziale commerciale della Storia. Commissionata da Axiom Space, società privata con sede a Houston, la stazione destinata a viaggiare nell’orbita bassa terrestre sarà per qualche anno una costola dell’attuale Stazione spaziale internazionale (Iss), da cui, un giorno, si distaccherà per navigare in solitaria. Tecnologie nuove, obiettivi diversi, molto comfort, ma soprattutto un cambio di mentalità rispetto al ‘tradizionale’ laboratorio in orbita dal 1998: a spiegare le caratteristiche dell’Axiom space station è Roberto Provera, ingegnere di Thales Alenia Space, responsabile del progetto Axiom per l’azienda nata dalla joint venture tra Thales e Leonardo. Leggi su dire

MIPiemonte : ??Via Nizza(TO) ??Riduzione di carreggiata fino al 24/07/20 fra piazza Carducci e Stazione Porta Nuova in entrambe le direzioni. - rivieraoggi : Piazza Stazione a Grottammare, la protesta di un lettore: “Metà nuova, metà vecchio stato. Cittadini di serie A e B… - ma_maryrose : @_maryaaaesh Mi sembra ancora di sentire le ambulanze impazzite che correvano per le strade ?? E per assurdo sono q… - Denisattolini : I'm at Stazione Verona Porta Nuova - @fsnews_it in Verona, VR - leo_mazzuan : Potremo parlare della nuova via sparano, della fibra in città, dei lavori della stazione, della stazione degli auto… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova Stazione Completata la nuova stazione di Assen firmata da Powerhouse Company e De Zwarte Hond Floornature.com Bordighera: progetto per la piazza della stazione, Lorenzi “Alla Giunta domande senza risposta”

Piazza Eroi della Libertà a Bordighera, che è anche la piazza della Stazione Ferroviaria ... concepito anche con la prospettiva di evitare per un certo numero di anni nuovi lavori di riparazione e ...

Scoperta una piantagione di 3400 piante di Cannabis a Trinitapoli

I Carabinieri della Stazione di Trinitapoli hanno scoperto una piantagione di cannabis ed hanno arrestato un 51enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per coltivazione illecita di sostanze st ...

Piazza Eroi della Libertà a Bordighera, che è anche la piazza della Stazione Ferroviaria ... concepito anche con la prospettiva di evitare per un certo numero di anni nuovi lavori di riparazione e ...I Carabinieri della Stazione di Trinitapoli hanno scoperto una piantagione di cannabis ed hanno arrestato un 51enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per coltivazione illecita di sostanze st ...