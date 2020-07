La moka va lavata! Ecco perché è meglio se lo fai! (Di lunedì 13 luglio 2020) Sfatiamo un mito duro a morire in cucina: la macchinetta del caffè va lavata. Per preservare il gusto del caffè basta scegliere i prodotti giusti. La moka va lavata! Ma è importante farlo nel modo giusto per avere un caffè perfetto! Il caffè è tra le bevande energizzanti più famose ed apprezzate la mondo. Tutti … L'articolo La moka va lavata! Ecco perché è meglio se lo fai! proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

tiziana13_tp : @Paolone_TO Moka lavata col sapone? Mokah lavatah col saponeeeh!11! Ma quante ne sa il cuggggino de quella che fac… - Paolone_TO : @tiziana13_tp Certo. Sia la Moka lavata in lavastoviglie, che la Moka lavata con Svelto limone-aceto-bicarbonato,op… -

Ultime Notizie dalla rete : moka lavata La moka va lavata! Ecco perché è meglio se lo fai! MeteoWeek Non lavare la tazzina di caffè subito dopo il suo utilizzo è rischioso per la salute. Lo dice la scienza.

Il caffè è il piacere degli italiani. Non c’è niente da fare. Del nostro espresso, noi, ce ne vantiamo davvero in tutto il mondo. Siamo fieri dei nostri chicchi di caffè che tutti ci invidiano. Il caf ...

Il caffè è il piacere degli italiani. Non c’è niente da fare. Del nostro espresso, noi, ce ne vantiamo davvero in tutto il mondo. Siamo fieri dei nostri chicchi di caffè che tutti ci invidiano. Il caf ...