La mamma Giada Giunti: “L’udienza del 16 luglio potrebbe ridarmi mio figlio” (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA – Giada Giunti, mamma coraggio e vicepresidente dell’associazione ‘Verità Altre’, attraverso una nota stampa che è anche un appello alle istituzioni, ricorda che, “in occasione dell’udienza del 16 luglio in Corte d’Appello, suo figlio potrebbe fare ritorno da lei, un momento che potrebbe riportare la giustizia al vero valore del rispetto delle norme nazionali ed internazionali. Un momento che può dare termine alle ingiustizie e maltrattamenti che suo figlio subisce in particolare dal 2013”. Leggi su dire

VIDEO | Minori, Giada Giunti: "Ridatemi mio figlio" - DIRE.it Dire

Compagna di Giovanni Conversano e mamma premurosa di Enea, Giada Pezzaioli fa esultare Instagram innanzi agli ultimi scatti social condivisi. Complice una giornata al mare in cui la modella di Montich ...

Altamura, presidio riabilitativo funziona a metà. Mamma di una disabile a Emiliano: “Siete senza coscienza”

“Presidente Emiliano, sono la mamma di Giada, una ragazza disabile grave di Altamura. Sicuramente questo nome non le dice niente. Perché dovrebbe? In fondo, dopo averla contattata telefonicamente all’ ...

Compagna di Giovanni Conversano e mamma premurosa di Enea, Giada Pezzaioli fa esultare Instagram innanzi agli ultimi scatti social condivisi. Complice una giornata al mare in cui la modella di Montich ...

"Presidente Emiliano, sono la mamma di Giada, una ragazza disabile grave di Altamura. Sicuramente questo nome non le dice niente. Perché dovrebbe? In fondo, dopo averla contattata telefonicamente all' ...