La Lega Serie A annuncia: «Pronto un protocollo per riaprire gli stadi ai tifosi» (Di lunedì 13 luglio 2020) La Lega Serie A ha diramato un comunicato sulla richiesta della riapertura degli stadi: ecco quanto emerge dalla nota ufficiale La Lega Serie A combatte per favorire la riapertura degli stadi. Ecco il comunicato dopo l’Assemblea odierna. Lega Serie A – «E’ stata inoltre ribadita la necessità di favorire al più presto, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, la riapertura parziale degli stadi al pubblico. A tal proposito è in fase di finalizzazione un articolato protocollo che sarà inviato nelle prossime ore al Presidente della Figc Gabriele Gravina affinchè possa utilizzarlo nelle interlocuzioni con le istituzioni governative ... Leggi su calcionews24

SerieA : Pochissime ore al via della 32ª giornata. ?? Qui tutta la programmazione. ?? Scopri l'App ufficiale di Lega Serie A… - SerieA : La classifica aggiornata dopo la 3??0??ª giornata! ???? Scopri le statistiche del campionato sull’App ufficiale di Le… - SerieA : Le note che hanno emozionato intere generazioni accompagneranno i calciatori della Serie A TIM al loro ingresso in… - DiMarzio : #SerieA, si lavora per riaprire parzialmente gli stadi ai tifosi in questo finale di stagione - TUTTOJUVE_COM : Lega Serie A non staccherà segnale a Sky: calcio in tv salvo. Riaprire stadi -