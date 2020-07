La Juventus dimentica Szoboszlai. Ora il Milan può tentare l'assalto (Di lunedì 13 luglio 2020) Dominik Szoboszlai sarà uno dei nomi più chiacchierati dell'estate. Sul centrocampista classe 2000 si sono accesi i riflettori di diverse società europee, soprattutto dalla Serie A, a seguito di convincenti prestazioni con la maglia del Salisburgo. Nel trittico di club italiani figurano Juventus, Napoli e Milan. I bianconeri non sono convinti ad affondare la presa sull'ungherese perché non lo ritengono pronto per fare il titolare in pianta stabile, vantando molta concorrenza all'interno della... Leggi su 90min

LSquame : @Massimo53502343 @AlbertoFlori2 @s_tamburini @pisto_gol @simeoli1972 @degrax @davportioli @DondiegoSospeso… - peru1990 : RT @MaestroJuventus: 30 Giugno. Chi dimentica è complice. Z.Z.Z #Zidane #Juventus #Juve - MaestroJuventus : 30 Giugno. Chi dimentica è complice. Z.Z.Z #Zidane #Juventus #Juve - TimothyLovejo11 : @LaJuvehaRonaldo Dimentica di dire che per i falli di mano in area la Juventus è stata la più sanzionata!!! Ma lui… - chechcc : ansiosa di sapere cosa dirà gasperini nel post-partita considerando che di solito quando affronta la juventus poi dimentica come si parla -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus dimentica La Juventus dimentica Szoboszlai. Ora il Milan può tentare l'assalto 90min La Juventus dimentica Szoboszlai. Ora il Milan può tentare l'assalto

Nel trittico di club italiani figurano Juventus, Napoli e Milan. I bianconeri non sono convinti ad affondare la presa sull'ungherese perché non lo ritengono pronto per fare il titolare in pianta ...

Zaniolo, non c'è solo la Juve: ecco il piano di resistenza della Roma

Duecentoquattro giorni dopo Nicolò Zaniolo è tornato a ruggire proprio nello stadio in cui Francesco Totti fece il suo esordio in serie A. Dopo 204 giorni quind ...

Nel trittico di club italiani figurano Juventus, Napoli e Milan. I bianconeri non sono convinti ad affondare la presa sull'ungherese perché non lo ritengono pronto per fare il titolare in pianta ...Duecentoquattro giorni dopo Nicolò Zaniolo è tornato a ruggire proprio nello stadio in cui Francesco Totti fece il suo esordio in serie A. Dopo 204 giorni quind ...