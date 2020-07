La Guardia Costiera salva 17 persone a poche miglia da Lampedusa (Di lunedì 13 luglio 2020) Grazie all'avvistamento da parte di un velivolo dell'Agenzia Frontex questa mattina, la Guardia Costiera ha soccorso 17 persone, 6 delle quali erano già in acqua, a poche miglia dall'isola di Lampedusa. La segnalazione riferiva di 6 migranti in acqua a circa 4 miglia da Lampedusa e, poco distante, un barchino con altre 11 persone a bordo. Sul posto si è recata una motovedetta della Guardia Costiera, che si trovava in zona in attività di pattugliamento. I 6 naufraghi sono stati recuperati dai soccorritori marittimi, che hanno successivamente recuperato anche le altre 11 persone che erano alla deriva sul barchino. Leggi su ilfogliettone

