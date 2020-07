La foto hot inviata alla suocera: ​bufera contro Cecilia Rodriguez - (Di lunedì 13 luglio 2020) Carlo Lanna E una foto hot di Ignazio Moser pubblicata da Cecilia Rodriguez sconvolge i fan che si lanciano in commenti al veleno verso la coppia social del momento È un compleanno che la madre di Ignazio Moser non dimenticherà così facilmente. Tutto è avvenuto in fretta nel corso della giornata di domenica 12 luglio, in una calda e assolata giornata come tante. E a scaldare gli animi, e soprattutto ad alzare la temperatura, ci ha pensato Cecilia Rodriguez. La modella e sorella di Belen, da tempo ormai, e dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, vive serenamente la sua vita amorosa insieme ad Ignazio Moser. Tra i due non c’è nessuno screzio, solo tanto amore. Come dimostrano i tanti scatti pubblicati sul profilo di Cecilia, in ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : foto hot Valerio Scanu perde scommessa e pubblica foto hot/ 'Ecco il pegno', poi la rimuove Il Sussidiario.net Verdone, Salemme & Co. al Festival di Benevento

FESTIVAL Pronta al via la quarta edizione del BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, che unisce il mondo del piccolo e grande schermo in un cartellone ricco di eventi, a ...

Cecilia Rodriguez e gli auguri piccanti alla suocera: scoppia la polemica. “Vergogna, che schifo”

pubblicando una loro foto insieme, in cui lui appare completamente nudo, coperto solo da una gamba della stessa Rodriguez. Degli auguri decisamente hot per l’occasione, che hanno attirato non poche ...

