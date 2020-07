La Cina rinforza le imprese di Stato: tensione con Ue e Stati Uniti (Di lunedì 13 luglio 2020) Da tempo Unione europea e Stati Uniti chiedevano alla Cina di consentire alle loro imprese di poter competere ad armi pari nell’immenso mercato cinese. Sembrava che Pechino fosse pronto a modificare il quadro della situazione ma qualcosa è improvvisamente cambiato. Già, perché Xi Jinping ha appena lanciato un piano triennale a sostegno delle aziende statali … La Cina rinforza le imprese di Stato: tensione con Ue e Stati Uniti InsideOver. Leggi su it.insideover

