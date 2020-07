La bufala del documento sullo Stato di Emergenza fino a primavera 2021 (Di lunedì 13 luglio 2020) Su Youtube e su Facebook circola un video che sostiene che sia Stato rinvenuto un documento della presidenza del Consiglio dei ministri che risale al 9 aprile scorso nel quale si prefigura la fine dello Stato di Emergenza per la primavera 2021: “Ritorno alla normalità previsto per primavera 2021”. Il documento è un falso. In primo luogo il 9 aprile 2020 si è svolto un consiglio dei ministri che all’ordine del giorno aveva tutt’altro, ovvero “L’Annullamento straordinario dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Messina n. 105 del 5 aprile 2020, ai sensi dell’articolo 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, relativa all’attraversamento dello ... Leggi su nextquotidiano

MenteUlixe : La bufala del giorno: nuovi contagi a Cremona. Figuraccia di Corriere e ... - generacomplotti : RT @neXtquotidiano: La bufala del documento sullo #StatodiEmergenza fino a primavera 2021 - Noovyis : (La bufala del documento sullo Stato di Emergenza fino a primavera 2021) Playhitmusic - - m_spagna : RT @neXtquotidiano: La bufala del documento sullo #StatodiEmergenza fino a primavera 2021 - TiDoUnaPizza : Impasto al #granoarso nova_molinivalente mozzarella di bufala campana dop, #gelato salato alle acciughe del… -