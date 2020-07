La ASL Roma 3 smentisce la situazione dell’Ospedale Grassi: “Nessun lazzaretto con persone del Bangladesh positive al Covid-19” (Di lunedì 13 luglio 2020) In relazione alle notizie di stampa comparse nella giornata odierna sulla situazione all’Ospedale Grassi di Ostia (“lazzaretto” per malati Covid del Bangladesh) la Direzione Generale della Asl Roma 3 precisa che quanto scritto non corrisponde al vero. I cittadini del Bangladesh sbarcati in questi giorni all’aeroporto di Fiumicino – complessivamente 618 – sono ospitati in isolamento in strutture protette e sottoposti a tampone ogni cinque giorni. Soltanto due persone sono stati ricoverati in osservazione e in isolamento all’Ospedale Grassi perché le loro condizioni fisiche hanno richiesto particolari attenzioni. Nessun pericolo quindi che – in prospettiva – il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Covid-19, 24 nuovi casi nella Regione Lazio: 22 sono di importazione

“Oggi registriamo un dato di 24 casi. Dei nuovi casi il 92% sono quelli di importazione (22). Di questi 20 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Un caso di rientro dalle F ...

