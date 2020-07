La App NOW TV arriva anche su Smart TV Sony Bravia (Di lunedì 13 luglio 2020) Da oggi 13 luglio 2020, l'app NOW TV sarà disponibile anche su Smart TV Sony Bravia con sistema operativo Android O (Android 8.x), Android P (Android 9.x). In particolare su un totale di 53 modelli, dalla gamma di 2016-2020, NOW TV sarà presente su tutti gli ultimi 37 modelli, come da elenco qui sotto riportato.CHE COSA E' NOW TV? - NOW TV, il servizio in streaming di... Leggi su digital-news

Da oggi 13 luglio 2020, l'app NOW TV sarà disponibile anche su Smart TV Sony Bravia con sistema operativo Android O (Android 8.x), Android P (Android 9.x). In particolare su un totale di 53 modelli, ...

