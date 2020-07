Klopp, dopo il Liverpool c’è la Germania: interesse reciproco per il ruolo da ct (Di lunedì 13 luglio 2020) Jurgen Klopp sogna la Germania e la Germania sogna Jurgen Klopp. Questa in sintesi la "relazione d'amore" tra le parti che, in un futuro ancora da definire, porterà al fatidico sì. Ne sono convinti in terra tedesca dove un giornali della Bild Christian Falk, attraverso un tweet social, conferma la posizioni del manager del Liverpool.Klopp: futuro da ct della Germaniacaption id="attachment 376335" align="alignnone" width="747" Klopp (getty images)/captionL'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp vuole cimentarsi in futuro con la squadra nazionale. Non ci sono dubbi sulla volontà del tecnico che anche in precedenza si era mostrato assolutamente interessato. Il manager ha sempre affermato di non voler ... Leggi su itasportpress

Importante vittoria in chiave europea per lo Sheffield United che ottiene una sontuosa vittoria, 3-0, contro il Chelsea. Grazie a questo successo i padroni di casa salgono momentaneamente in sesta pos ...

Pari in casa dopo 24 vittorie di fila

Per la prima volta da gennaio 2019, il Liverpool di Klopp (nella foto) non ha vinto una partita di campionato giocata in casa. L'impresa di non perdere ad Anfield è riuscita al Burnley, che ha... 13 ...

