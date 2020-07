Kiwano per idratarsi e tenere sotto controllo la glicemia (Di lunedì 13 luglio 2020) Conosciuto anche come melone cornuto, il Kiwano è un frutto originario delle zone centrali e meridionali dell’Africa. Quando lo si nomina è necessario chiamare in causa diversi benefici. Tra questi, è possibile citare la possibilità di ottimizzare i livelli di idratazione. Il Kiwano, frutto della pianta Cucumis metuliferus, si contraddistingue non solo per un’importante ricchezza d’acqua, ma anche per la presenza di carboidrati ed elettroliti: questo mix, lo rende la risposta perfetta quando si punta ad aumentare l’idratazione durante i mesi caldi dell’anno. Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei motivi per cui questo buonissimo frutto fa bene alla salute! Nell’elenco, è possibile citare la sua capacità di contribuire al controllo della ... Leggi su dilei

