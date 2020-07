King’s College London: "L'immunità al coronavirus può durare solo pochi mesi" (Di lunedì 13 luglio 2020) Per quanto tempo si è immuni dopo aver contratto il coronavirus? Secondo un nuovo studio condotto dal King’s College London, i livelli di anticorpi che il corpo umano produce a seguito dell’infezione possono diminuire solo dopo pochi mesi. Secondo i ricercatori, il virus potrebbe dunque tornare a infettare di nuovo le stesse persone, anno dopo anno, proprio come accade per i comuni raffreddori.Gli scienziati hanno analizzato la risposta immunitaria di più di 90 pazienti e operatori sanitari impiegati presso l’ospedale St Thomas e hanno osservato che il livello di anticorpi in grado di distruggere il virus raggiunge il suo picco circa tre settimane dopo la comparsa dei sintomi: successivamente a questo periodo, la potenza della risposta immunitaria ... Leggi su huffingtonpost

teatrolafenice : ?? «Non hai bisogno di vedere l’intera scalinata. Inizia semplicemente a salire il primo gradino» (Martin Luther Ki… - SalvioEspo : Never back down !!! State tranquilli non è nulla di grave, qualche giorno e tornerò più forte di prima!!! Volevo… - rafavnt : RT @HuffPostItalia: King’s College London: 'L'immunità al coronavirus può durare solo pochi mesi' - HuffPostItalia : King’s College London: 'L'immunità al coronavirus può durare solo pochi mesi' - TheRoom28187145 : #HollyGibney, chi è il personaggio ricorrente di #StephenKing -

Ultime Notizie dalla rete : King&rsquos College In Israele la protesta sociale insidia "King Bibi" Netanyahu Globalist.it Nintendo: nuovo Treehouse in programma per questa sera, Paper Mario sotto i riflettori!

Nintendo ha annunciato che terrà una speciale edizione del Treehouse questa sera alle 19, con protagonista Paper Mario The Origami King L'articolo Nintendo: nuovo Treehouse in programma per questa ser ...

Ghost of Tsushima e Paper Mario The Origami King tra le novità della settimana

Una settimana importante e certamente ricca di novità di primissimo piano. Si parte con Ghost of Tsushima e Paper Mario The Origami King, entrambi in arrivo il 17 luglio e si continua con Death ...

Nintendo ha annunciato che terrà una speciale edizione del Treehouse questa sera alle 19, con protagonista Paper Mario The Origami King L'articolo Nintendo: nuovo Treehouse in programma per questa ser ...Una settimana importante e certamente ricca di novità di primissimo piano. Si parte con Ghost of Tsushima e Paper Mario The Origami King, entrambi in arrivo il 17 luglio e si continua con Death ...