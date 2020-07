Kessie rigenerato da Pioli. Spunta una nuova richiesta per il centrocampista del Milan: i dettagli (Di lunedì 13 luglio 2020) Franck Kessie è andato in gol ieri sera, trasformando con grande freddezza il calcio di rigore che è valso il 2-2 del Milan in casa del Napoli. Il centrocampista ivoriano classe '96 sembra essere rinato nelle ultime settimane e il mercato ha riacceso i riflettori su di lui. Kessie piace all'Inter. Antonio Conte è un suo estimatore e il tecnico nerazzurro lo ha inserito nella lista della spesa in vista della prossima stagione. Ma non ci sono solo i 'cugini' interisti sulle tracce dell'ex... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Kessie rigenerato Il nuovo Kessie dopo la cura Pioli: da mezz'ala umorale a scudo tattico, ora cederlo sarebbe una follia Milan News Kessie rigenerato da Pioli. Spunta una nuova richiesta per il centrocampista del Milan: i dettagli

Franck Kessie è andato in gol ieri sera, trasformando con grande fredd ...

Il Milan tra gli ostacoli del cuore C’è Rino sulla strada per l’Europa

Non si accontenta il Milan, vuole continuare a stupire e a scalare la classifica. Perché il settimo posto non può bastare ad un club che ha la vittoria nel suo dna, che vede nel traguardo europeo l’ob ...

Franck Kessie è andato in gol ieri sera, trasformando con grande fredd ...Non si accontenta il Milan, vuole continuare a stupire e a scalare la classifica. Perché il settimo posto non può bastare ad un club che ha la vittoria nel suo dna, che vede nel traguardo europeo l’ob ...