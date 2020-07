Kelly Preston: è venuta a mancare la moglie di John Travolta (Di lunedì 13 luglio 2020) Kelly Preston è morta a 57 anni dopo aver lottato duramente contro un tumore. La moglie di John Travolta lascia l’attore e due figli Lutto per John Travolta: è morta la moglie Kelly Preston. L’attrice e modella è venuta a mancare a 57 anni dopo una dura lotta, durata anni, contro il tumore al seno. L’annuncio della scomparsa è stato dato dallo stesso Travolta su Instagram con una foto della moglie e un messaggio d’amore per lei. View this post on Instagram It is with a very heavy heart that I inform you that my beautiful wife Kelly has lost her ... Leggi su zon

