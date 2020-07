Juventus Women, Gama: «Felici per il terzo scudetto, ora testa all’Europa» (Di lunedì 13 luglio 2020) Il capitano della Juventus Women, Sara Gama, ha analizzato la stagione appena conclusa con il terzo scudetto vinto Il capitano della Juventus Women, Sara Gama, ha così analizzato la stagione appena conclusa ai microfoni di Jtv: «Siamo molto Felici di aver portato a casa questo terzo scudetto anche se la stagione non si è potuta concludere e non abbiamo potuto festeggiarlo assieme. Usciamo da un momento difficile per il nostro Paese ma siamo ugualmente contente perché sentiamo di averlo meritato, statistiche alla mano con miglior attacco e miglior difesa, capocannoniere ed imbattute in casa quest’anno. Sarebbe stato bellissimo per il calcio italiano femminile italiano, ... Leggi su calcionews24

