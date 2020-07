Juventus, Ronaldo tentato dal Psg: sarà decisiva la Champions (Di lunedì 13 luglio 2020) Cristiano Ronaldo vuole restare alla Juventus, ma la tentazione di andare via per tentare un’ultima avventura di livello in un altro campionato esiste. A rivelarlo è Tuttosport, che riporta di un corteggiamento serrato da parte del Psg per portare a Parigi la leggenda portoghese. I bianconeri, dunque, non possono dormire sonni tranquilli, anche se si tratta di uno scenario improbabile. A pesare sulla decisione finale di CR7, in ogni caso, sarà la Champions League: un fallimento potrebbe convincere l’attaccante a cambiare aria, una vittoria invece darebbe nuovi stimoli per la sua permanenza a Torino. Leggi su sportface

SquawkaNews : 16': Juventus 0-1 Atalanta 55': Juventus 1-1 Atalanta 81': Juventus 1-2 Atalanta 90': Juventus 2-2 Atalanta Cristi… - MaxCallegari : Il fatto che la Juventus (A.Agnelli in tribuna) esulti tanto per il pari rende l’idea della grandezza raggiunta dal… - Gazzetta_it : #CR7 macchina da gol: l'ultima sfida del salva #Juve è diventare bomber dei tre mondi #Capocannoniere #Immobile… - CalcioJcom : New post: Ronaldo ha deciso dove giocherà la prossima stagione - sportface2016 : #Juventus, #Ronaldo tentato dal #Psg: per la sua permanenza a Torino potrà essere decisiva la #Champions -