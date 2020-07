Juventus, Higuain scaricato ancora: Milik o un altro bomber di Serie A per sostituirlo (Di lunedì 13 luglio 2020) Corsa a due per il prossimo numero nove della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club bianconero è alla caccia del sostituto di Gonzalo Higuain e i nomi sono quelli di Arkadiusz Milik e Edin Dzeko. Leggi su tuttonapoli

Corsa a due per il prossimo numero nove della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club bianconero è alla caccia del sostituto di Gonzalo Higuain e i nomi sono quelli di Arkadiusz Milik ...In casa Juventus ci si prepara all'addio di Higuain, che con ogni probabilità darà il suo addio definitivo a Torino e alla Serie A. I bianconeri, dunque, starebbero già lavorando per trovare un ...