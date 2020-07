Juventus, Capello: «Bianconeri fortunati, gli altri vanno piano» (Di lunedì 13 luglio 2020) Fabio Capello ha analizzato il campionato di Serie A e il primato della Juventus Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Juventus e Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport della situazione in Serie A e della situazione in vetta nel nostro campionato. Juventus FORTUNATA – «Fino ad adesso, la Juventus è stata fortunata perché Inter e Lazio stanno andando piano. L’unica che corre è l’Atalanta. I Bianconeri hanno tanta qualità e per questo il loro calcio si è basato sulle giocate dei singoli». LIONE – «Il Lione non sarà al 100% e difficilmente troverà la forma senza giocare partite ufficiali. La ... Leggi su calcionews24

pisto_gol : Maurizio Sarri, nel suo 1^anno da allenatore della Juventus, alla 30^giornata ha fatto più punti-75-rispetto alla 1… - calciomercatoit : ???#Juventus, l'analisi di #Capello tra #Sarri, #Conte e #SerieA - ItaSportPress : Capello: 'Juventus fortunata in campionato. Le avversarie sono andate a rilento' - - Fprime86 : RT @junews24com: Ibrahimovic: «Juve? Capello e Moggi mi fecero capire due cose» - - Tiaguinho_1973 : La nazionale #DDR che sta aprendo l'ano alla #Juventus vincerà la Uefa Champions League. Poi scopriranno che sono d… -