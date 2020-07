Juventus-Atalanta: i rigori sono giusti, è la regola il vero scandalo (Di lunedì 13 luglio 2020) Minuto 89 di ciò che di più simile a una sfida scudetto questo disgraziato campionato è in grado di offrirci, cioè la splendida Atalanta di Gasperini a meno nove dalla vetta sul campo della Juventus che ha dominato gli ultimi otto anni di calcio italiano. Finisce con un rigore in favore della più forte, per un fallo di mano risibile, che fa il paio con il primo rigore, per un mani ancora più ridicolo. Se siete già pronti a gridare “Juve ladra” ed altre amenità del genere che ormai in Serie A rappresentano una tradizione, fermatevi un secondo: i rigori sono giusti, è la regola a essere uno scandalo. Juventus-Atalanta va in archivio come la partita che ha chiuso ... Leggi su ilfattoquotidiano

