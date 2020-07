Johnny Depp, «così geloso di Amber Heard da vietarle le scene di nudo» (Di lunedì 13 luglio 2020) Johnny Depp era così geloso di Amber Heard da vietarle di girare film con scene di nudo. E di indossare abiti sexy sui red carpet. Sono i nuovi dettagli emersi dal processo contro il Sun che ha fatto ritrovare gli ex coniugi faccia a faccia all’Alta Corte di Londra. In aula Depp ha ammesso la sua gelosia ma ha negato di voler controllare la vita di Amber, come sostengono gli avvocati di lei: «Non volevo manipolarla. Volevo solo proteggere la sua reputazione. La signora Heard non voleva essere considerata un oggetto sessuale, voleva essere presa sul serio come attrice. Mi aveva detto lei che non voleva più girare scene di nudo. E io le ho detto: “Non sei obbligata a accettarle”. Voleva il mio consiglio, gliel’ho dato. Ma sfortunatamente non mi ha dato retta e ha continuato a girare quel genere di film». Leggi su vanityfair

