Johnny Depp avrebbe impedito a Amber Heard di interpretare scene di sesso perché era geloso (Di lunedì 13 luglio 2020) Johnny Depp si è difeso dalle accuse di aver manipolato la carriera di Amber Heard perché, da buon marito geloso, non voleva che interpretasse scene di sesso e nudità. Nuovi aggiornamenti dal processo che vede coinvolti Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard, L'attore avrebbe ammesso di aver cercato di impedire alla moglie di interpretare scene di sesso perché era geloso di lei. Come rivelano i documenti del dibattimento in corso presso la Royal Court of Justice di Londra, Johnny Depp avrebbe ammesso la gelosia nei confronti dell'ex moglie ... Leggi su movieplayer

comeasyoouaree : Vi auguro qualcuno che vi guardi come io guardo le foto di Johnny Depp - hawksisababy : AH GIUSTO C’È RICK CHE SI STA FACENDO UNA SEGA CON JOHNNY DEPP - _annaa__28 : RT @chalarmies: qua per fare un mega apprezzamento per il re del mondo, ovvero Johnny Depp MADRE DIVINA #Tiziaparty - kumayoonsugar : Stavo pensando al fatto che sia William Shakespeare che Johnny Depp sono di tipo 4 (enneagramma) e sono anche INFP,… - kumayoonsugar : Come Johnny Depp, Angelina Jolie, Marilyn Monroe, Shakespeare, Ariel, Edward di Mani di Forbice e altri ahah -