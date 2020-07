Jessica Simpson posta una foto dopo aver perso 50 chili (Di lunedì 13 luglio 2020) “Ho tenuto questi jeans “True Religion” nel mio armadio per 14 anni (non sto esagerando!)“. Queste le parole di Jessica Simpson che per il suo 40esimo compleanno mostra ai suoi follower di essere entrata di nuovo nei suoi jeans: l’attrice ha perso infatti 50 chili in un anno. Jessica ha tre figli: il suo peso era arrivato a 110 chili dopo la nascita del terzo. Harley Pasternak, dietologo, le ha fatto perdere 45 chili ma il peso accumulato non ha niente a che vedere con le gravidanze: Jessica ha cominciato a prendere farmaci per dimagrire già a 17 anni. Questo quanto racconta nella sua autobiografia. Il peso da tenere sotto controllo è stata la grande ossessione della vita dell’attrice ... Leggi su ilfattoquotidiano

hoos_yerdaddy : Jessica Simpson al Festivalbar 2000 su Mediaset Extra è vita - SMartySald : Jessica Simpson grande voce, ma io ero Team Britney fateme ballà #festivalbar2000 - scrabionata : Di Jessica Simpson mi ricordo che aveva il marito bono #festivalbar2000 - mmolena69 : Era bellissima Jessica Simpson...chissà adesso com'è ?? #festivalbar2000 - mmolena69 : Curioso di vedere Jessica Simpson #festivalbar2000 -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Simpson Jessica Simpson posta una foto dopo aver perso 50 chili Il Fatto Quotidiano Jessica Simpson è rientrata nei suoi jeans da teenager

Nel corso degli anni abbiamo visto il fisico di Jessica Simpson subire modificazioni importanti: all’inizio della sua carriera la biondina sfoggiava un fisico snello e slanciato, ma poi, a causa delle ...

Daredevil e Jessica Jones, anticipazioni puntate in onda lunedì 13 luglio su Rai 4

Daredevil su Rai 4, anticipazioni puntate in onda lunedì 13 luglio 2020 alle 21:20. La trama del nuovo episodio di Jessica Jones. Continua l’appuntamento con la serata Marvel di Rai 4. Stasera, lunedì ...

Nel corso degli anni abbiamo visto il fisico di Jessica Simpson subire modificazioni importanti: all’inizio della sua carriera la biondina sfoggiava un fisico snello e slanciato, ma poi, a causa delle ...Daredevil su Rai 4, anticipazioni puntate in onda lunedì 13 luglio 2020 alle 21:20. La trama del nuovo episodio di Jessica Jones. Continua l’appuntamento con la serata Marvel di Rai 4. Stasera, lunedì ...