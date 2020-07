Jessica Simpson dimagrita di 50 chili: le foto prima e dopo (Di martedì 14 luglio 2020) Jessica Simpson, che con la terza gravidanza era arrivata a pesare 110 kg, ha deciso di rimettersi in forma e nel giro di circa un anno ha perso ben 50 kg. In questi ultimi mesi la cantante si è messa sotto un regime alimentare ferreo ed ha fatto molta attività fisica ed ora, compiuti 40 anni, ha annunciato al mondo intero il suo cambiamento: “Ho tenuto questi jeans True Religion nel mio armadio per 14 anni (non sto esagerando!). Ho pensato che, dato che sono nelle ultime ore dei miei 30 anni, darei loro un altro tentativo, e ciao 40, così bello conoscervi”. Ed i jeans le stanno benissimo. Ecco la foto di ora ed una di un anno fa: Visualizza questo post su Instagram I have kept these throwback True Religion jeans in my closet for 14 yrs (I’m not ... Leggi su bitchyf

gabriesus : a capa da ellie ta parecendo a jessica simpson - Noovyis : (Jessica Simpson posta una foto dopo aver perso 50 chili) Playhitmusic - - zazoomblog : Jessica Simpson posta una foto dopo aver perso 50 chili - #Jessica #Simpson #posta #perso #chili - FQMagazineit : Jessica Simpson posta una foto dopo aver perso 50 chili - hoos_yerdaddy : Jessica Simpson al Festivalbar 2000 su Mediaset Extra è vita -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Simpson Jessica Simpson posta una foto dopo aver perso 50 chili Il Fatto Quotidiano Daredevil e Jessica Jones, anticipazioni puntate in onda lunedì 13 luglio su Rai 4

Daredevil su Rai 4, anticipazioni puntate in onda lunedì 13 luglio 2020 alle 21:20. La trama del nuovo episodio di Jessica Jones. Continua l’appuntamento con la serata Marvel di Rai 4. Stasera, lunedì ...

Jessica Simpson ha perso 50 chili: “Ho rimesso i jeans di 14 anni fa”

Jessica Simpson ha da poco compiuto 40 anni e, per celebrarli, ha deciso di postare sul suo profilo Instagram una foto che ha lasciato i suoi fan a bocca aperta. L'attrice ha infatti perso 50 ...

Daredevil su Rai 4, anticipazioni puntate in onda lunedì 13 luglio 2020 alle 21:20. La trama del nuovo episodio di Jessica Jones. Continua l’appuntamento con la serata Marvel di Rai 4. Stasera, lunedì ...Jessica Simpson ha da poco compiuto 40 anni e, per celebrarli, ha deciso di postare sul suo profilo Instagram una foto che ha lasciato i suoi fan a bocca aperta. L'attrice ha infatti perso 50 ...