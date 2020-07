Jasmine Carrisi tra musica e scuola | Cambio di vita per la figlia di Albano (Di lunedì 13 luglio 2020) Jasmine Carrisi sta spopolando nel mondo della musica ma non mette da parte gli studi proprio come vuole suo padre Albano Carrisi. La figlia del noto cantante avuta con Loredana Lecciso è sulla bocca di tutti grazie al suo singolo “Ego” uscito poche settimane fa su Youtube. La figlia del noto cantante racconta così al settimanale Gente quello che realmente si aspetta dalla sua vita grazie al cambiamento avuto entrando a far parte del mondo della musica. Nelle ultime settimane infatti, Jasmine Carrisi si sta trovando immersa dai complimenti e dalle critiche proprio per il suo brano che, segna una tappa fondamentale della sua vita. Quali sono state le sue ... Leggi su giornal

infoitcultura : Albano Carrisi in copertina su Gente con Jasmine: 'Ego è una canzone diversa da quelle di papà” - zazoomblog : Albano Carrisi in copertina su Gente con Jasmine: Ego è una canzone diversa da quelle di papà”… - zazoomnews : Albano Carrisi in copertina su Gente con Jasmine: Ego è una canzone diversa da quelle di papà”… - alehugme3 : Accendo la tv e trovo Jasmine Carrisi (la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso) che canta in un video musicale. Oh santo cielo. - Notiziedi_it : Jasmine Carrisi debutta con il suo primo singolo Ego: ecco il video -