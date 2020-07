James Rodriguez, gli auguri di compleanno della pornostar Kendra Lust (Di lunedì 13 luglio 2020) La nota pornostar americana Kendra Lust, fa gli auguri a James Rodriguez, che ieri ha compiuto 29 anni. “Spero ti sia piaciuto” James Rodriguez ieri ha compiuto 29 anni. Tra i tanti messaggi di auguri arrivati al calciatore colombiano, ne è arrivato uno in particolare dall’America. La nota pornostar americana Kendra Lust, nata Michele Anne Mason, 41 anni, ha inviato un messaggio di auguri al colombiano su twitter: “Tanti auguri di buon compleanno James, spero ti sia piaciuto”. La notizia ha subito scatenato la curiosità dei tifosi del colombiano, ma il giocatore e la ... Leggi su zon

zazoomblog : Kendra Lust ed i piccanti auguri a James Rodriguez: “Spero ti sia piaciuto” - #Kendra #piccanti #auguri #James - CorriereCitta : Kendra Lust, auguri sibillini della pornostar a James Rodriguez: «Spero ti sia piaciuto» - sportface2016 : #JamesRodriguez, compleanno particolare: gli auguri a sorpresa della pornostar Kendra Lust, la foto - JorgPotes : RT @cmdotcom: La pornostar #KendraLust fa gli auguri a #JamesRodriguez: 'Spero ti sia piaciuto' FOTO - peppesass : RT @cmdotcom: La pornostar #KendraLust fa gli auguri a #JamesRodriguez: 'Spero ti sia piaciuto' FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : James Rodriguez

James Rodriguez ha compiuto ieri 29 anni, ma a far discutere non è ancora una volta il suo rendimento in campo, bensì quanto fatto lontano dai campi di calcio.James Rodriguez, centrocampista del Real Madrid, ha ricevuto degli auguri molto speciali dall’attrice a luci rosse Kendra Lust. Kendra Lust ha inviato questo messaggio a James Rodriguez su Twitter: “T ...